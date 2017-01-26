سلطان بن سلمان يثمن تعاون بلدية حريملاء

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الرياض-واس

ثمّن صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مبادرة بلدية محافظة حريملاء بتعاونها مع الهيئة في ترميم وتأهيل مسجد صلبوخ التاريخي بمركز صلبوخ، التابع لمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض .

وقدم سموّه شكره لرئيس بلدية محافظة حريملاء المهندس خالد الزيد، على اهتمامه بالعناية بالتراث وما يمثله من قيمة وطنية ومعرفية وموئلًا اقتصاديًا رئيساً للتنمية, مشيدًا بهذه المبادرة التي تعكس الاهتمام بحماية المساجد التاريخية وتأهيلها وإعادة الحياة والمصلين إليها.

يشار إلى أنه قد تم الانتهاء مؤخراً من أعمال ترميم وتأهيل مسجد صلبوخ التاريخي في محافظة حريملاء ، بالتعاون بين بلدية محافظة حريملاء وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، ضمن برنامج العناية بالمساجد التاريخية الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية ومؤسسة التراث الخيرية، وبدعمٍ من وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق والبلديات التابعة لها في المحافظات.

وقامت البلدية بأعمال الترميم بإشراف هندسي من فرع الهيئة بمنطقة الرياض ومركز التراث العمراني الوطني بالهيئة.

ويأتي هذا التكامل بين أعمال الهيئة والبلديات في المحافظات للعناية بالتراث العمراني، ضمن مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي أقرته الدولة، وتشارك وزارة الشؤون البلدية والقروية في مسارات عدة من هذا البرنامج الوطني المهم.

كما تعاونت الهيئة أيضاً ممثلةً في فرعها بمنطقة الرياض ومركز التراث العمراني الوطني مع بلدية محافظة حريملاء، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، في إعادة تأهيل مسجد قراشة التاريخي في حريملاء، الذي وجّه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بإعادة بنائه، ضمن برنامج العناية بالمساجد التاريخية، وافتتحه سموه العام الماضي.