سلطنة عمان تعلن تأييدها لتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

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أعلنت سلطنة عمان تأييدها لتمديد الاتفاق الذي تم التوصل اليه في فيينا لخفض انتاج النفط نهاية العام الماضي من اجل تحقيق توازن بسوق النفط.

وتوقع وزير النفط والغاز الدكتور محمد بن حمد الرمحي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن يساهم هذا التخفيض في تحسين اسعار النفط قبل نهاية العام الجاري ليرتفع الى متوسط 55 دولارا اميركيا.

وقال ان “تخفيضات الامدادات سيؤدي الى توازن بين العرض والطلب بسوق النفط الا ان هناك تحديات تحد من التوازن المستهدف كالمخزونات النفطية التجارية الكبيرة” مشيرا الى ان التخفيض من انتاج النفط سيساهم في انتهاء هذه المخزونات الكبيرة اذا استمر حتى الربع الأول من العام المقبل.

واكد الرمحي ضرورة المضي قدما في الاستراتيجية المرتكزة على التنويع الاقتصادي للتسريع في التنمية وايجاد فرص عمل والنظر في بدائل وموارد قابلة للاستدامة معتبرا ان النفط من البدائل غير المستدامة وسريعة التقلب بين فترة وأخرى وذلك لاعتماده على العرض والطلب بالسوق العالمي وتأثره بالظروف السياسية.

يذكر ان (أوبك) توصلت الى اتفاق خفض الانتاج بعد استمرار تدني الاسعار على مدار اكثر من عامين الامر الذي وضع ضغوطا على ميزانيات الكثير من الدول واثار اضطرابات في بعضها.