العدد 21926 06 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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سمو الشيخ سيف آل نهيان يغادر الرياض بعد حضوره حفل افتتاح حفل مهرجان الجنادرية

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سمو الشيخ سيف آل نهيان يغادر الرياض بعد حضوره حفل افتتاح حفل مهرجان الجنادرية
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غادر سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الرياض.

وذلك بعد حضوره حفل افتتاح فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31”.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة محمد بن سعيد الظاهري.

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التصنيف: محليات

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