سمو ولي العهد يثمن إنجازات حرس الحدود

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ثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ ما يقوم بها رجال حرس الحدود من مهمات أكدت قدراتهم المتميزة في تأدية مهماتهم.

مشيداً بما حققوه من إنجازات على حدود المملكة أثبطت العديد من المحاولات الفاشلة.

وأكد سمو ولي العهد على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري وتعزيز الأمن الذاتي ورفع المستوى الوقائي لرجال حرس الحدود أثناء تأدية عملهم الميداني.

جاء ذلك في كلمة لسموه خلال رعايته للجلسة الختامية للاجتماع السنوي لقادة حرس الحدود بالمناطق، وذلك في أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة.

وأعرب سموه في كلمته عن شكره وتقديره لمدير عام حرس الحدود ومنسوبي الجهاز، مبيناً أنه يتشرف بلقاء رجال يقاتلون دون دينهم ووطنهم، ويصدون الأعداء بعد توفيق الله.

وقال سموه مخاطباً رجال الأمن :

” إن ما يميزكم هو روحكم وعزمكم اللذان يأتيان دائماً قبل الآليات والمعدات، والحمد لله المملكة لديها رجال يضحون في سبيل حماية دينهم ومليكهم ووطنهم، وما تقدمونه من جهود وتضحيات ليس هناك ما يقابله من جزاء دنيوي “.

وتطرق سموه لتوصيات الاجتماع ووجه ببذل كافة الجهود لتنفيذها وحل الإشكاليات التي قد تواجهها.