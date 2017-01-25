العدد 21919 29 ابريل 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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سمو ولي ولي العهد يلتقي مديرا شركتي “ثيرد بوينت” و”لداوكيميكال” لبحث الفرص الاستثمارية

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سمو ولي ولي العهد يلتقي مديرا شركتي “ثيرد بوينت” و”لداوكيميكال” لبحث الفرص الاستثمارية
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سمو ولي ولي العهد يلتقي المدير التنفيذي لشركة ” ثيرد بوينت ” والرئيس التنفيذي ” لداوكيميكال “.

ويبحث معهم الفرص الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030

حيث التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم.

المدير التنفيذي لشركة ” ثيرد بوينت ” دان لويب يرافقه الرئيس التنفيذي ” لداوكيميكال ” اندروي ليفيرز.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة .

وحول العالم وفق رؤية المملكة 2030 .

حضر اللقاء معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح.

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التصنيف: الأولى

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