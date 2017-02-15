سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 7073.69 نقطة

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أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم مرتفعاً 41.04 نقطة ليقفل عند مستوى 7073.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال .

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 197 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 87 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 39 شركة على تراجع .

وكانت أسهم شركات الجزيرة نت, والأهلية, والخليجية العامة, والتعاونية, والاتحاد التجاري الأكثر ارتفاعاً

أما أسهم شركات جاكو, وساكو, وأسمنت الشرقية, والرياض ريت, وسوليدرتي تكافل

فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 1.73% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, والإعادة السعودية, والأهلية, وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ودار الأركان, والراجحي, والإعادة السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.