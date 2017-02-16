سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 7131.27 نقطة

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أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم مرتفعاً 57.58 نقطة ليقفل عند مستوى 7131.27 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 210 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 95 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 61 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت, والتعاونية, وطيبة, وتكافل الراجحي, وأسمنت نجران الأكثر ارتفاعاً

أما أسهم شركات دله الصحية, وكهرباء السعودية, والإنماء طوكيو مارين, وولاء, وجاكو

فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 1.36% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, والإعادة السعودية, وكيمانول, أسمنت نجران هي الأكثر نشاطا بالكمية

فيما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, ودار الأركان, والراجحي, والإعادة السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.