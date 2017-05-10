سوق الأسهم السعودي يغلق مرتفعا

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الرياض ـــ واس

اغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعا 7.39 نقطة ليقفل عند مستوى 6864.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها اكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة اكثر من 146 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 60 للف صفقة سجلت فيها اسهم 114 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 49 شركة على تراجع.

وكانت اسهم شركات نماء للكيماويات، وسلامة، والدرع العربي، واتحاد الخليج، والتأمين العربية الأكثر ارتفاعا، اما أسهم شركات المجموعة السعودية، وجدوى ريت الحرمين، والفخارية، وهرفي للأغذية، وأنابيب، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.24% و 1.58%.