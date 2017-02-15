سويسرا تتجاوز التطرف وتقر تجنيس الأجانب

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زوريخ -رويترز

ساعد اعتياد الشعب السويسري على العيش مع الأجانب في أحيائهم ومسار الخطوة بخطوة للحصول على الجنسية في وقف جهود اليمين المتطرف لاستغلال المشاعر المناهضة للمسلمين في التصويت على تسهيل إجراءات تجنيس الجيل الثالث من المهاجرين.

واستخدم حزب الشعب السويسري لافتات تظهر سيدة ترتدي (النقاب) وتحمل شعارا يقول “لا تجنيس دون تدقيق” لمحاربة هذه الخطوة التي حصلت على نسبة تأييد بلغت 60 بالمئة في استفتاء يوم الأحد حتى وسط مناخ عام معاد للمهاجرين في العديد من الدول الأوروبية.وقال محللون سياسيون إن حزب الشعب السويسري بالغ في حملته.

ونشرت صحيفة بليك الشعبية واسعة الانتشار عنوانا يقول “جلارنر تعثر في البرقع” لتقرير يشير إلى أن اندرياس جلارنر ناشط الحزب فشل في الحصول على تعادل بين المؤيدين والمعارضين حتى في البلدة التي يشغل منصب رئيس بلديتها.

وكتب نيكو منتساتو كاتب العمود في الصحيفة لمجتمع الشباب الذين ظلوا أجانب حتى بعد أن أستقر أجدادهم في البلاد “أنتم مرحب بكم. هناك حاجة إليكم هنا.”

ووفقا للنظام القديم كان هؤلاء الشباب يواجهون إجراءات مطولة وفي أغلب الأحيان مكلفة للحصول على الجنسية. ولكنهم الآن سيتبعون الإجراءات التي يتبعها الأجانب الذين يتزوجون من مواطنين سويسريين.

وهناك نحو 25 ألف شخص أغلبهم من إيطاليا وتركيا ودول البلقان ستسري عليهم الإجراءات الجديدة.

ويسهل التعديل الدستوري الجديد حصولهم على الجنسية لكنه لا يجعلها خطوة تلقائية. ويشترط أن يكونوا مندمجين جيدا في المجتمع ولا يزيد عمرهم عن 25 عاما وولدوا في سويسرا وذهبوا إلى مدارس فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويشاركون القيم الثقافية السويسرية ويتحدثون لغة من لغات البلاد ولا يعتمدون على مساعدات الدولة.