سويسرول إقتصادى بدون فرن وبأربع مكونات من الشيف نيفين عباس
خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية والحلويات
السويسرول حلوى تعود للمطبخ الأمريكى تصنع من الكيك عادة ويتم لفها على شكل رول بعد حشوها بعدة حشوات مختلفة متنوعة كالكريمة أو المربى أو الكاسترد أو البودينج
يتم تحضير السويسرول التقليدى من الطحين والسكر والبيض والفانيليا
ولكن أصبح الأن تحضير السويسرول بطريقة أسهل من الفرن إقتصادية ويمكن عملها بأى وقت كما أنك لن تعانى من مشاكل تسوية الكيك ودرجة نضجه
خاصة وأن السويسرول من الحلوى التى تحتاج إلى درجة تسوية محددة من الكيك حتى لا تتشقق أثناء لفها رول
نقدم لكِ اليوم طريقة عمل سويسرول بدون فرن وبمكونات إقتصادية متوفرة بكل منزل
تابعى السطور التالية للتعرف على المقادير وطريقة التحضير
المقادير اللازمة لعمل سويسرول إقتصادى بدون فرن وبأربع مكونات
400 جرام من البسكويت بنكهة الشوكولاتة
200 جرام من الشوكولاتة
200 جرام من كريمة الخفق
120 جرام من الزبدة
طريقة عمل سويسرول إقتصادى بدون فرن وبأربع مكونات
نقوم فى البداية بخفق البسكويت فى محضرة الطعام حتى يصبح بقوام ناعم
نقوم الأن بتذويب الزبدة على النار المتوسطة حتى تذوب تماماً
نقوم بتشغيل محضرة الطعام مرة أخرى على البسكويت مع إضافة الزبدة
نستمر بخفق البسكويت مع الزبدة حتى نحصل على عجين لا يلتصق باليد
نقوم بخفق الكريمة حتى يتضاعف حجمها ومن الممكن إضافة قليل من السكر لها بحسب الرغبة
نقوم بإحضار ورق شفاف
ثم نضع خليط البسكويت عليه
نقوم بفرد البسكويت بشكل مستطيل عريض الشكل
ثم نقوم الأن بفرد الكريمة على خليط البسكويت
نقوم الأن بلف الخليط على شكل رول برفق
ثم يترك بالثلاجة حتى يتماسك جيداً
بعد أن يتماسك ويبرد
نقوم بتذويب الشوكولاتة وتركها لتبرد قليلاً
ثم نقوم بإخراج السويسرول من الثلاجة
ثم يغطى بالشوكولاتة التى قمنا بتذويبها حتى تغطيها تماماً
يترك ليبرد مرة أخرى قليلاً
ثم يقطع قطع متساوية الحجم والسُمك
ثم يقدم مع الشاى أو القهوة أو بحسب الرغبة
ومن الممكن إستبدال بسكويت الشوكولاتة بنكهة بسكويت جوز الهند أو الفانيليا أو بحسب رغبتك
التصنيف: صحة وعافية
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