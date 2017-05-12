سويسرول إقتصادى بدون فرن وبأربع مكونات من الشيف نيفين عباس

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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية والحلويات

السويسرول حلوى تعود للمطبخ الأمريكى تصنع من الكيك عادة ويتم لفها على شكل رول بعد حشوها بعدة حشوات مختلفة متنوعة كالكريمة أو المربى أو الكاسترد أو البودينج

يتم تحضير السويسرول التقليدى من الطحين والسكر والبيض والفانيليا

ولكن أصبح الأن تحضير السويسرول بطريقة أسهل من الفرن إقتصادية ويمكن عملها بأى وقت كما أنك لن تعانى من مشاكل تسوية الكيك ودرجة نضجه

خاصة وأن السويسرول من الحلوى التى تحتاج إلى درجة تسوية محددة من الكيك حتى لا تتشقق أثناء لفها رول

نقدم لكِ اليوم طريقة عمل سويسرول بدون فرن وبمكونات إقتصادية متوفرة بكل منزل

تابعى السطور التالية للتعرف على المقادير وطريقة التحضير

المقادير اللازمة لعمل سويسرول إقتصادى بدون فرن وبأربع مكونات

400 جرام من البسكويت بنكهة الشوكولاتة

200 جرام من الشوكولاتة

200 جرام من كريمة الخفق

120 جرام من الزبدة

طريقة عمل سويسرول إقتصادى بدون فرن وبأربع مكونات

نقوم فى البداية بخفق البسكويت فى محضرة الطعام حتى يصبح بقوام ناعم

نقوم الأن بتذويب الزبدة على النار المتوسطة حتى تذوب تماماً

نقوم بتشغيل محضرة الطعام مرة أخرى على البسكويت مع إضافة الزبدة

نستمر بخفق البسكويت مع الزبدة حتى نحصل على عجين لا يلتصق باليد

نقوم بخفق الكريمة حتى يتضاعف حجمها ومن الممكن إضافة قليل من السكر لها بحسب الرغبة

نقوم بإحضار ورق شفاف

ثم نضع خليط البسكويت عليه

نقوم بفرد البسكويت بشكل مستطيل عريض الشكل

ثم نقوم الأن بفرد الكريمة على خليط البسكويت

نقوم الأن بلف الخليط على شكل رول برفق

ثم يترك بالثلاجة حتى يتماسك جيداً

بعد أن يتماسك ويبرد

نقوم بتذويب الشوكولاتة وتركها لتبرد قليلاً

ثم نقوم بإخراج السويسرول من الثلاجة

ثم يغطى بالشوكولاتة التى قمنا بتذويبها حتى تغطيها تماماً

يترك ليبرد مرة أخرى قليلاً

ثم يقطع قطع متساوية الحجم والسُمك

ثم يقدم مع الشاى أو القهوة أو بحسب الرغبة

ومن الممكن إستبدال بسكويت الشوكولاتة بنكهة بسكويت جوز الهند أو الفانيليا أو بحسب رغبتك