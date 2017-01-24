سياحة أملج تعلن عن موعد إنطلاق 3 فعاليات سياحية بالمحافظة

شارك عبر واتساب

أعلن محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة:

عن موعد انطلاق ثلاث فعاليات سياحية سوف تنفذها اللجنة خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول التي تبدأ الأسبوع القادم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التنمية السياحية أمس بمبنى المحافظة ، بحضور أعضاء اللجنة .

وأوضح أمين لجنة التنمية السياحية بالمحافظة محمد حامد السناني:

أن أولى الفعاليات سوف تبدأ بسباق للهجن يوم الخميس القادم الذي ينظمه نادي الحوراء للهجن بمقر الميدان الذي يقع شمال المحافظة.

فيما تنطلق فعاليات السوق الشعبي بمركزالشبحة صباح يوم السبت القادم الذي تنظمه اللجنة الفرعية لسياحية أملج بالشبحة.

ويرافق الفعاليات عددا من العروض الفنية والتراثية وطرق الزراعة القديمة وجني العسل حيث أن مركز الشبحة يشتهر بزراعة القمح “الزرعية” والعسل .

وأضاف السناني أن الفعاليات السياحية تختتم بمسابقة الشعلان للصقور بمنطقة الشعلان المعروفة بقنص الصقور في الساحل الشمالي لمحافظة أملج.

ويشارك فيها محترفي وهواة قنص الصقور ، مقدماً االدعوة للجميع لحضور هذه الفعاليات.

والاستمتاع بالسباقات التي تعكس تراث وثقافة متنوعة ومتعددة تميزت بها محافظة أملج باختلاف تضاريسها الجغرافية .

وكذلك معروضات الاسر المنتجة من ماكولات شعبية ومصنوعات يدوية ومنتجات محلية قد لا تكرر في موقع آخر.

من جهة أخرى أعلنت لجنة التنمية السياحية بمحافظة أملج…

عن إطلاق مسابقة أجمل صورة لهذه الفعاليات الثلاث وتفعيل وإنشاء دليل سياحي لمحافظة أملج .