سياحة المدينة المنورة تدشن متجر سكة حديد الحجاز

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دشنت سياحة المدينة المنورة ، متجر ” سوق السكة ” ضمن فعاليات محطة سكة الحجاز المتزامنة مع برامج وفعاليات المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية 2017م .

الذي سيستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري ، بهدف تنشيط المواقع السياحية ضمن برامج تهيئة المناطق الأثرية.

التي تخضع لإشراف مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ليستوعب نحو 300 زائر .

وجهزت سياحة المدينة المواقع الخاصة داخل المحطة لتمكين الأسر المنتجة من عرض منتجاتهم في السوق من خلال 82 موقعاً .

يستوعب كافة المنتجات اليدوية و بعض المأكولات و عرض الأدوات التجميلية وبعض الصناعات المنزلية .

وأوضح أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس خالد بن حسين الشهراني أن:

دعم الأسر المنتجة يأتي متوافقاً مع الأهداف الاجتماعية لبرنامج ( بارع ) الذي ترعاه الهيئة العامة للسياحة و التراث الوطني لهذه الفئة من الأسر المنتجة.

و بما يُلبي احتياجات زوار مواقع الجذب السياحي, مشيراً إلى أن سياحة المدينة المنورة اعتمدت حزمة من البرامج و الأنشطة.

ضمن رزنامة فعاليات محطة سكة الحجاز , لتحقيق أهداف متمثلة في تحويل المواقع الأثرية إلى واجهة سياحية و حضارية .