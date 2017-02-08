العدد 21932 12 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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سيارة كيميائية سعودية تفوز كأفضل تصميم بأمريكا

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سيارة كيميائية سعودية تفوز كأفضل تصميم بأمريكا
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سان فرانسيسكو ــ واس

تمكن فريق سعودي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من الفوز بالمركز الثاني عن محور التصميم في مسابقة عالمية أقيمت مؤخرا في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية، من بين 42 فريقا شاركوا في المسابقة، بتصميم سيارة كيميائية تعرف باسم سديم (Chem-E-Car).

وضم فريق “سديم”، تسعة أعضاء تحت إشراف المشرف على فرع جمعية الدكتور باسم أبو السعود AICHE, ونادي الهندسة الكيميائية بالجامعة، ورئيس قسم الهندسة الكيميائية الدكتور محمد با شماخ، حيث استغرق عمل الفريق عاما كاملا للاعداد لهذه المسابقة التي شهدت منافسة شديدة في جميع محاورها وهي “السباق” و”التصميم” و”البوستر”.

وقال الدكتور باسم أبو السعود، أن فريق الجامعة حاز إعجاب القائمين على المسابقة والمشاركين فيها، مبينا أن ما حققه فريق “سديم” يعد انجازا نظرا لحداثة الفريق الذي يعود تاسيسه إلى عام 2015 ، حيث إن أغلب الفرق المشاركة في المسابقة هي فرق عريقة وتمتلك خبرة طويلة في هذا المجال.

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