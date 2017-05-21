سياسيون وأكاديميون عرب : القمم التاريخية تعكس قدرة المملكة على نصرة قضايا الأمة

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تونس – واس

أعرب عدد من السياسيين والإعلاميين والأكاديميين العرب عن تفاؤلهم بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية وما ستتمخض عنه من نتائج يعول عليها حل العديد من التوترات والأزمات في المنطقة ، خاصة وأنها تنعقد في أرض الحرمين الشريفين قبلة الإسلام والمسلمين .

وثمنوا عالياً في تصريحات الدور الكبير الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية ، ومنها هذه القمة التي ستشكل علاقة إستراتيجية بين العالمين الإسلامي والغربي.

في هذا الإطار أكد النائب بمجلس نواب الشعب في تونس منذر بالحاج علي أن عقد هذه القمة في هذا التوقيت الصعب الذي يعيشه العالم العربي والإسلامي ينم عن رغبة واسعة لتضميد الجراح وإصلاح ما يمكن إصلاحه ومحاولة لتقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول لمجابهة آفة التطرف والإرهاب .

من جانبها شددت النائبة هدى تقية على أهمية القمة في معالجة قضايا المنطقة المتأزمة ومكافحة الإرهاب وإيجاد حلول متفق عليها تنهي الأزمات القائمة ، لافتة النظر إلى ضرورة توحيد الرؤى العربية والإسلامية من أجل إيجاد رؤية عربية موحدة لتحريك الأوضاع العربية المتأزمة، وإيجاد سبيل عربي دولي موحد بشأن مقاومة الإرهاب .

* الانتصار للقضايا العربية

بدوره أشار وزير العدل التونسي السابق النائب بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري إلى أن أنظار العرب وأنصار القضايا العربية تنصب في مجملها على ما ستتمخض عنه القمة العربية الإسلامية الأمريكية ، معرباً عن أمله في أن تسفر القمة عن علاقات متوازية لمصلحة الطرفين العرب والأمريكيين .

وقال : إن قمة ترعاها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من المؤكد أن يكون منطلقها إعادة الدعم إلى العلاقات الأمريكية العربية وإعادة تحريك العديد من القضايا الإقليمية التي شهدتها العديد من المناطق العربية وخاصة القضية الفلسطينية.

وعلى صعيد متصل رأى النائب سفيان طوبال أن أهمية القمة تأتي نظراً للنزاعات وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها عدداً من دول المنطقة ، معرباً عن أمله في أن تحقق هذه القمة نتائج طيبة في حل القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية في ظل حضور الرئيس الأمريكي الذي سيكون له تأثير كبير في فتح الطريق أمام مفاوضات سلمية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل إلى حل لها .

* مواجهة الارهاب وايران

وفي ذات السياق عد رئيس الديوان الرئاسي التونسي السابق رضا بالحاج القمة خطوة مهمة لدفع العلاقات العربية ودعم الوجود العربي في الساحة السياسية الدولية وكذا دعم موقع العرب والمسلمين في العالم في ظل رعاية المملكة العربية السعودية التي تحمل مكانة كبيرة في العالم ، مبرزاً في هذا الصدد دور المملكة المهم في الدفع باتجاه حل الأزمات والقضايا التي تعانيها عدداً من الدول العربية على جميع المستويات ، معرباً عن أمله في أن تسفر هذه القمة عن إيجاد حل نهائي لعدد من القضايا في المنطقة .

إلى ذلك شدد مدير تحرير قناة الزيتونة التونسية لطفي التواتي على أهمية القمة العربية الإسلامية الأمريكية كونها تنعقد مع أول زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب خارج بلاده ، مؤكداً أن اختيار المملكة العربية السعودية والإلتقاء بقادة العالمين العربي والإسلامي تضفي أهمية بالغة على الزيارة وعلى المؤتمر ككل .

وبين أن القمة تعكس الأهمية التي يوليها الرئيس الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وللمملكة العربية السعودية بوصفها ركيزة أساسية فيها ، مبدياً تفاؤله بأن تكون مفتاحاً لإعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة خاصة بعد تشعب الوضع في الشرق الأوسط ودخول عدة أطراف في النزاعات الموجودة في المنطقة ومنها التدخلات الإيرانية وما يعرف بتنظيم داعش الإرهابي .

* دور المملكة التاريخي

من جانبه رأى المحلل السياسي مدير جريدة الرأي الجديد الإلكترونية صالح عطية أن احتضان الرياض للقمة ومشاركة الرئيس الأمريكي طرفاً أساسياً فيها يشيران إلى أهمية الترتيبات القادمة في المنطقة من حيث معالجة الملفات العربية الإسلامية المختلفة ، مبرزاً في هذا الإطار دور المملكة التاريخي في عقلنة الموقف العربي والميل به نحو الواقعية السياسية التي كان العرب والمسلمون في حاجة ماسة إليهما خاصة في ظل التشتت الذي تعيشه بعض السياسات العربية إزاء القضايا التي تهم المنطقة .

* موقف الحزم

وفي ذات السياق أعرب الباحث والأكاديمي في الشريعة وأصول الدين البشير البوزيدي عن ثقته في أن المملكة ستقف بحزم أمام المجتمع الدولي من أجل نصرة القضايا الإسلامية والعربية في هذه القمة التي وصفها بالتاريخية ، مؤكداً أن ملف الإرهاب سيكون من أبرز قضايا القمة التي ستبحث في موضوع القضاء على خطره الذي بات يؤرق العالم. وعبر عن أمله بأن تعمل القمة على إنهاء الحروب فى سوريا واليمن وليبيا، وإنشاء مناطق آمنة ،

وعقد مفاوضات خاصة بين فلسطين وإسرائيل من شأنها أن تخفف معاناة الفلسطينيين في الداخل . وعلى ذات الصعيد أكد الأكاديمي بالجامعة التونسية للعلوم السياسية المختص في العلوم الجيوسياسية الدكتور نور الدين النيفر أن الوقت قد حان لصنع تحالفات سياسية ودولية جديدة من شأنها أن تنقذ العالم من تهديدات التنظيمات الإرهابية.