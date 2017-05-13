سيطرة 4 شركات على التجارة الإلكترونية أوسطيا

شارك عبر واتساب

جدة ــ وكالات

كشفت بيانات اقتصادية حديثة سيطرت 4 شركات عملاقة على سوق التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واظهر تقرير صادر عن تطبيق “تروكولر” بخصوص الربع الأخير من العام 2016، ان شركات Souq، وDubizzle/OLX، وEdaf3ly، وJumia سيطرت على الحصة الأكبر في حجم التجارة الإلكترونية بالمنطقة.

وأشارت البيانات إلى ان اغلبية المكالمات تمت من وإلى هذه الشركات الأربع، حيث استحوذت Souq على 60% من حجم المكالمات اي اكثر من ثلاثة اضعاف مكالمات الشركة التالية لها تقريبا، ثم جاءت شركة Edfa3ly كثاني اكبر شركة بنسبة 16% من المكالمات، ثم Dubizzle/OLX التي استحوذت على 15% من إجمالي المكالمات، وأخيرا Jumia بنسبة 6% من المكالمات. وقالت البيانات ان حجم المكالمات الواردة مقارنة بحجم المكالمات الصادرة التي استلمها عملاء شركات التجارة الإلكترونية، يوضح ان عدد المكالمات المتعلقة بشركة Souq قد بلغ حوالي 25 مليون مكالمة في الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر، بنسبة متساوية تقريبا فيما يتعلق بالمكالمات الواردة والصادرة من الشركة.

واستقبل عملاء Edfa3ly عددا أكبر من المكالمات من الشركة مقارنة بالمكالمات الواردة منهم للشركة، حيث بلغ عدد المكالمات التي تلقاها العملاء 6.2 مليون مكالمة من إجمالي 6.8 مليون مكالمة.

اما Dubizzle/OLX فقد قامت ايضا بإجراء مكالمات اكثر لعملائها مقارنة بالمكالمات التي قام العملاء بإجرائها للشركة، حيث بلغ عدد المكالمات التي تلقاها العملاء من الشركة 4.2 مليون مكالمة من إجمالي 6.4 مليون مكالمة.

من ناحية اخرى، تستحوذ مصر على الحصة السوقية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم المكالمات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بنسبة 84.5%، بينما استحوذ الأردن والتي يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة عل 10% تقريباً من إجمالي عدد المكالمات من أو إلى شركة التجارة الإلكترونية.