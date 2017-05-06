العدد 21926 06 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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سيف بن زايد وممثل السلطان قابوس يصلان جدة

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سيف بن زايد وممثل السلطان قابوس يصلان جدة
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جدة-واس
وصل سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي إلى جدة أمس وذلك لأداء واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ.
وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.
من جهة أخرى صل صاحب السمو هيثم بن طارق آل سعيد ممثل جلالة السلطان قابوس سلطان عمان وزير التراث والثقافة إلى جدة أمس وذلك لأداء واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ .
وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

التصنيف: محليات

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