سييرا: غياب السومة لا يهمني ونبحث عن الفوز فقط

شارك عبر واتساب

جدة- عبدالعزيز عركوك

أكد المدير الفني بنادي الاتحاد خوسيه سييرا على صعوبة مواجهة اليوم أمام الأهلي نظرا لتقارب المستوى الفني والنقطي على مستوى دوري جميل.

وأضاف بأن غياب المحترف المصري محمود كهربا سيشكل تأثيرا على الفريق لما يقدمه اللاعب من عمل كبير داخل المستطيل الأخضر كما عبر سييرا عن حزنه الشديد لفقدان خدمات المدافع عمار الدحيم لنهاية الموسم بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب

فيما لم يؤكد المدرب مشاركة الحارس عساف القرني من عدمها بعد رفضه عن هذا الحديث.

وأشار بأنه غير مهتم بمشاركة أو غياب المحترف السوري في صفوف الأهلي اللاعب عمر السومة مؤكدا أنه يبحث عن جاهزية فريقه فقط موجها رسالة إلى الجماهير الاتحادية بالدعم والمساندة طوال فترات اللقاء لرفع معنويات اللاعبين

ومشددا على أهمية الدور الكبير الذي يقوم به الجمهور مشيرا بأن الفريق جاهز بما فيهم المحترف التونسي أحمد العكايشي للمواجهة ويبحث عن النقاط الثلاث للمنافسة على لقب دوري جميل بالإضافة للعمل على تحقيق لقب كأس ولي العهد من أمام النصر كون الفريق وصل للمباراة الختامية للمسابقة.