سييرا يطالب الجماهير بدعم اللاعبين.. وكهربا يتأخر

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جدة- عبدالعزيز عركوك

وجه خوسيه سييرا المدير الفني لنادي الاتحاد رسالة إلى جماهير فريقه بالوقوف مع اللاعبين، ودعمهم في الفترة الحالية، لا سيما بعد الخسارة الثقيلة أمام الأهلي في الديربي الماضي،

مبينا أن احتياج اللاعبين الكبير إلى الجمهور الوفي؛ ليتمكن من العودة إلى دائرة الانتصارات، وقال: إن الفريق ينافس حاليا على بطولة الدوري، بالإضافة لكأس ولي العهد بعد الوصول للمباراة الختامية.

وعلى ذات الصعيد تأخر وصول المحترف المصري محمود كهربا إلى جدة، بعد انتهائه من المشاركة الدولية لمسابقة كأس أمم أفريقيا، وبذلك يتوقع أن يصل كهربا عصر الخميس استعدادا لمواجهة التعاون، ضمن الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل للمحترفين.

فيما واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته تحت إشراف المدرب خوسيه سييرا أمس، وقد تركزت على الجوانب الفنية، وتنفيذ العديد من الجمل، وقد تأكد مغادرة الفريق إلى القصيم الجمعة على أن يتم تأدية المران الأخير في القصيم.