شؤون الحرمين تعرض المخطوطات التاريخية

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مكة المكرمة – البلاد

استقبل جناح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي زائريه من العائلات في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة (31), الذي اطلعوا على نماذج من بعض المخطوطات التي تضمها مكتبة الحرم المكي الشريف, ومنها صوره للمصحف العثماني المنسوب للخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه, الذي يعود تاريخه إلى عام 29 هـ تقريباً .

كما استعرض الزوار خلال زيارتهم للجناح, دور تقنية المعلومات من خلال الخدمات الإلكترونية على شاشات العرض المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة .

وقدم القائمون على الجناح ماء زمزم المبارك كهدية لزوار الجناح, وعدد من الكتيبات والمطويات والهدايا التذكارية .