احتراق منزل في المجاردة بسبب “شاحن جوال”

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نشب حريق في أحد المنازل بمحافظة المجاردة مساء الأربعاء، إثر التماس كهربائي بسبب الشاحن لجهاز الجوال في إحدى غرف المنزل، وتمكنت فرق الدفاع المدني من احتواء الحريق فيما لم تسجل أية خسائر في الأرواح

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي أن مدني المجاردة باشر مساء الأربعاء حادث حريق في منزل بمركز ختبه بمحافظة المجاردة وأشار إلى أن الحريق انحصر في غرفة جلوس تقدر مساحتها ب 5×4م، وقامت الفرق بإخماد الحريق وعمل تهوية للمنزل دون وقوع إصابات، مبيناً أن سبب الحادث يعود للتماس كهربائي بشاحن جهاز جوال.