شاهد.. “فَلَّة الرياض” تطبيق تستكشف به العاصمة السعودية بثمانِ لغات

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لا يخفي علي أحد منا التطور الهائل الذي نشهده ونعيشه بفضل الهواتف الذكية التي أصبحت تعمل علي تسهيل الحياة اليومية.

فالهواتف الذكية أصبحت تتيح لنا التطبيقات التي من خلالها نتعرف علي كل شىء بسهولة ويسر.

والنموذج الأمثل في ذلك هو تطبيق “فَلَّة الرياض” الذي تستكشف به مدينة الرياض الرائعة:

فمدينة الرياض مليئة بالأماكن الرائعه و الجميلة و وظيفتنا هي أن نجمعها لك في مكان واحد

يحمل التطبيق شعار “الرياض فلّة للي يعرفها”

التطبيق يحتوي علي حوالي 6000 مكان…..

جمع لك أفضل الأماكن في مدينة الرياض مع تصنيفها بشكل يسهل عليك الوصول إلى المكان المطلوب بكل سهولة.

والجدير بالذكر أن تطبيق “فَلَّة الرياض” بعد ثلاثة أشهر فقط من إطلاقه نجح نجاح باهر.

ستجده يعمل علي تقديم دليل سياحي تفاعلي، ذكي ومتكامل، للعاصمة السعودية الرياض.

موقع و تطبيق فَلَّة الرياض صمم خصيصا لأهالي الرياض المقيمين و الزوار الجدد.

تم تصميمه خصيصا ليتوافق مع الثقافة المحلية بتصنيفات تسهل استكشاف مدينة الرياض من جديد, يحوي أكثر من 6000 مكان بمعلومات متكاملة لا يمكن أن تجدها في أي مكان أخر.

ويوفر تطبيق فَلَّة الرياض للهواتف الذكية التصنيفات الرئيسية للأماكن بالرياض منها:

الأماكن الترفيهية والمتاحف والحدائق والمطاعم ومحلات الكوفي شوب ومراكز التسوق وغيرها من أماكن الخدمات العامة والخاصة.

مع معلومات متكاملة عن المكان للإجابة على عدة أسئلة مهمة تهم الباحثين مثل:-

أين أذهب؟ و متى أذهب؟ و ماذا يوجد هناك؟ و كيف أصل إلى هناك؟ وكم سيكلفني ذلك؟

ويتيح التطبيق للمستخدم التمتع بالمعلومات التي يحتاجها عن المكان كاملةً قبل زيارته، وذلك من خلال مشاهدة صور عن المكان وفيديو بتقنية 360 درجة.

ويوفر التطبيق خدماته بثمانِ لغات هي الأكثر انتشاراً بين سكان مدينة الرياض وهي:

العربية، الانجليزية، التركية، الهندية، الأوردو، الأندونيسية، البنغالية، الفلبينية.

وجاري العمل حاليا على إضافة المزيد من اللغات العالمية لخدمة سياح و زوار مدينة الرياض من كل مكان.

يتوفر تطبيق “فلة الرياض” حالياً على منصتي تشغيل الهواتف الذكية أندرويد و iOS.