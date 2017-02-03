شاهد.. هجوم شرس لحمار وحشي على عامل حديقة الحيوانات

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تعرض أحد العاملين في حديقة حيوانات صينية لهجوم من حمار وحشي، أطبق بأسنانه على يد الرجل وقام بسحله.

والتقطت عدسات الكاميران في حديقة حيوانات “تشانغلونغ” في مدينة غوانغزهو جنوبي الصين، الحمار الوحشي وهو يجر الرجل نحو الأشجار، بعيدا عن بقية العاملين.

وحاول 3 من العاملين في الحديقة إنقاذ زميلهم بالركض وراء الحيوان الهائج وإخافته بعصا خشبية.

وذكرت تقارير أن الرجل نجا من الهجوم، لكنه تعرض لإصابات في يديه، وفق ما ذكر موقع “ديلي ميل”.

يأتي هذا بعد يومين من تعرض رجل آخر للقتل على يد نمر في حديقة حيوانات أخرى

بعد أن تسلق سور الحديقة في محاولة لتفادي دفع ثمن التذكرة.