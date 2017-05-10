شاهد… “Sunrise” وسادة ذكية تساعدك على الاستيقاظ لمواعيدك…!

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بكل تأكيد أن القادم هو عصر التكنولوجيا، فالتكنولوجيا أصبحت موجودة بكل مجال حاليًا، وانتشارها يزاد يومًا بعد يوم.

فنحن تخطينا الحواسيب والهواتف الذكية وأصبحنا بعالم كل شيء إلكتروني.

Sunrise هي وسادة ذكية يُمكنها تغيير طريقة نومك واستيقاظك بصورة جذرية، فكل شيء سيكون من خلال التكنولوجيا ودون الحاجة للاعتماد على أي وسائل تقليدية.

الوسادة تتيح لك الاستماع إلى الموسيقى وتتبع النوم وتعيين المنبه للاستيقاظ صباحاً، إلى جانب اعتمدها على العديد من التقنيات لتحسين النوم.

ففي الصباح يُمكن للوسادة محاكاة شروق الشمس بالكامل باستخدام أضواء LED، وذلك من خلال تسليط الضوء تدريجياً على العين بهدف وقف إنتاج هرمون الميلاتونين (هرمون النوم).

ولا شك أن الوسادة بها العديد من المزايا التي ستجعل نومك أكثر راحة…….

الوسادة ستقوم ببث الأصوات الطبيعية أو الأصوات المفضلة لك، والتي يتم اختيارها من خلال التطبيق الخاص بالوسادة على الهواتف الذكية.

ويُمكن للوسادة أيضاً تتبع فترات النوم ودراسة الساعة البيولوجية الخاصة بك.

وذلك بهدف إيقاظك في دورة النوم الخفيف وتجنب إيقاظك في دورة النوم العميق.

ومن خلال متابعة تقارير النوم على الهاتف الذكي، فسيكون بوسعك مراقبة جودة النوم وتحسينه بالاعتماد على معدل النوم الذي تقدمه لك الوسادة.

الميكروفون المدمج بالوسادة، الذي يمتاز بحساسيته الفائقة، يُمكنه تحليل أنماط التنفس الخاصة بك واكتشاف الشخير والضوضاء خلال الليل.