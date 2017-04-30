شباب اسكواش الهلال يحققون بطولة النخبة

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الرياض ـ البلاد

حقق فريق شباب الهلال بلعبة الاسكواش كأس بطولة النخبة التي أقيمت في نادي الرياض، حيث حقق المركز الأول في البطولة لاعب الهلال “عابد الحازمي”، فيما حقّق المركز الثاني “ناصر الحازمي”، وحقّق المركز الثالث “عبدالمجيد بورقه”، بينما حقّق المركز الربع “عيد العتيبي”، وتعد هذه البطولة العاشرة للهلال في هذا الموسم.

من جانبه، قدّم إداري اللعبة “عبدالله بورقه”، والمدرب “ناصر الهويدي” شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي، ولأعضاء مجلس الإدارة، ولعضو شرف النادي”عبد الحميد المهيدب” على الدعم المتواصل الذي تلقاه لعبة الاسكواش.