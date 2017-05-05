شباب الأنصار أبطال نخبة السلة

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المدينة المنورة -البلاد

توج فريق الأنصار بكأس بطولة النخبة لكرة السلة لدرجة الشباب، التي اختتمت منافساتها مُؤخراً على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، بمشاركة ست فرق، وهي: أحد، والأهلي، والفتح، والأنصار، والوحدة، والنهضة، وبحضور جماهيري رائع،

وتمكن فريق الأنصار من الفوز في المباراة الأخيرة على منافسه فريق أحد بنتيجة 57/67، وتصدره للترتيب العام للبطولة، وحصوله على كأس البطولة والميداليات الذهبية، في حين حصل فريق الأهلي على المركز الثاني، والميداليات الفضية، وتوج لاعب الأنصار مصعب طارق بجائزة أفضل لاعب في البطولة.