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سيول ــ وكالات

كشفت وكالة يونهاب الكورية عن شراكة سعودية كورية لنقل أنموذج المدينة الذكية للمملكة .وقالت الوكالة ان سلطة منطقة إنتشون الاقتصادية الحرة تعتزم تصدير نموذج تطوير المدينة الذكية الى السعودية.

ووفقا لوكالة فقد شارك رئيس السلطة لي يونغ غون في فعاليات “المؤتمر السعودي للمدن الذكية 2017” التي عقدت بالرياض مطلع مايو الحالي، حيث قدم نموذج تطوير منطقة إنتشون الاقتصادية الحرة.

وشارك في هذه الفعاليات حوالي 700 مسؤول من الوزارات والجهات الحكومية من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، ومسؤولي المدن الذكية من مختلف دول العالم.

وبحسب الوكالة تعتزم السلطة تصدير خبرات كوريا الجنوبية في تحديث البنية التحتية نماذج التطوير المتقدمة وخبرات الإدارة إلى المملكة .وكانت السلطة قد صدرت نموذج تطوير منطقة إنتشون الاقتصادية الحرة بقيمة 9.71 مليون دولار إلى الإكوادور في عام 2012.