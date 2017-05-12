شرطة الرياض تطيح بأطراف فيديو فتاة التبغ

شارك عبر واتساب

الرياض ــ البلاد

اطاحت شرطة منطقة الرياض بمقيم يمني ظهر في مقطع فيديو وهو يوصل مشتقات التبغ لفتاة تعمل بأحد المشاغل .

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض في “بيان” اتخذت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة جملة من الإجراءات البحثية الكفيلة بكشف حيثيات المقطع وتحديد أطرافه .

وأضاف البيان ان الاجهزة الامنية تمكنت من تحديد موقع المشغل الظاهر في المقطع وبوضعه تحت المراقبة تم رصد الشخص الذي تكرر تردده للموقع وضبطه وبمناقشته أفاد أنه يعمل سائق توصيل لدى أحد محال بيع مشتقات التبغ وأنه يقوم بتوصيل الطلبات بناء على طلب مسؤول المحل، وبمناقشته أفاد أن سيدة تعمل في المشغل تقوم بطلب مشتقات التبغ منه حيث يقوم بتكليف السائق بايصال الطلبات لها.

وأردف البيان: جرى إيقافهما بمركز الشرطة المختص ، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.