شرطة القصيم تعثر على قتيل عنيزة باستراحة وتقبض على القاتل

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أعلنت شرطة منطقة القصيم العثور على مواطن بالعقد الثاني مقتولا في احدى الاستراحات بمحافظة عنيزة ، فيما كشفت عن القاء القبض على القاتل .

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني أن شرطة محافظة عنيزة تلقت بلاغاً يوم الاثنين الماضي يفيد بتغيب مواطنٍ في العقد الثاني من العمر ، وأنه بجمع المعلومات اللازمة وتكثيف عمليات البحث والتحري تم العثور على جثمانه داخل استراحة خاصة شرقي المحافظة .

وأشار الرائد السحيباني إلى أنه تم استكمال المختصين بالشرطة وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي إجراءات المعاينة الأولية للجثمان والتي أوضحت تعرضه لطلقاتٍ نارية في الجهة اليمنى من الصدر والكتف وطعنةٍ نافذة في الفخذ الأيمن .

موضحاً بأنه تم ضبط المتهم – سعودي الجنسية – في العقد الثالث من العمر وإيداعه التوقيف والعثور على سلاحٍ ناري في موقع الحادثة ، فيما تم إشعار هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص .