شرطة جدة تضبط عصابة سلب عملاء البنوك

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أوقعت شرطة محافظة جدة بتشكيل عصابي من الجنسية الأفريقية تخصص في سرقة عملاء البنوك.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة، وبفضل من الله وتوفيقه تمكنت من ضبط ثمانية أشخاص من الجنسية الأفريقية؛ متهمين بالترصد لعملاء البنوك، ومتابعتهم وسلب ما بحوزتهم من أموال، وبسماع اقوالهم أقرو المتهمين بارتكابهم عمليات سرقة وسلب لعملاء البنوك وتكسير زجاج سياراتهم والإستيلاء على ما بداخلها.

وأكد أنه تم إيقافهم في مركز الشرطة المختص، وسيتم إحالتهم لجهة الاختصاص.