شرطة جدة تطيح بعصابة تزييف النقود

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أطاحت شرطة محافظة جدة بعصابة مكونه من ثلاثة أشخاص تخصصت في تزييف النقود

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي ، أن الدوريات السرية بدوريات أمن محافظة جدة تمكنت بتاريخ 15شعبان 1438هـ من ضبط عصابة تخصصت في تزييف النقود مكونه من ثلاثة أشخاص من جنسية عربيه.

وأوضح انه عثر بحوزتهم علي مبالغ ماليه مزوره وأجهزة حاسب الآلي ،وقطع نحاسية تستخدم في عمليه زخرفه النقود وطابعات ملونه ومن خلال سماع أقوالهم الأوليه أقرو بما نسب اليهم والإرشاد علي كيفية تزييف العملات وقد تم التحفظ عليهم بمركز الشرطة المختص لإستكمال الإجراءات اللازمة وسيتم إحالتهم لجهة الاختصاص.