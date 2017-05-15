العدد 21935 15 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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شرطة عسير تطيح بعصابة ترويج المخدرات والخمور

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شرطة عسير تطيح بعصابة ترويج المخدرات والخمور
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أطاحت شرطة منطقة عسير بعصابة تتكون من ثمانية أشخاص من الجنسية الآسيوية والأفريقية تعمل على ترويج المخدرات والعرق المسكرو13 مصنعا للخمور

وقال الناطق الاعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد الدباش أنه تم خلال الحملة أن قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة نفذت حملة شملت مدينة أبها وضواحيها وخميس مشيط وبني مالك والسودة وقرى العكاس والمحارث وغاوة والشبارقة

مشيراً إلي أن الحملة أسفرت عن ضبط 33 عبوة مملوءة بمادة العرق المسكر، و69 برميل من العرق المسكر، و 31 حبة كبتاجون، و 31 حزمة قات، و 30 كيس تنباك بحوزة عمالة آسيوية.

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التصنيف: محليات

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