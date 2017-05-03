شرطة مكة تكًرم جمعية هدية الحاج والمعتمر في بطولة شهداء الواجب

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كرّم نائب مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد حازم بن عبيد القثامي اليوم جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في ختام بطولة شهداء الواجب التي أقامتها جمعية مراكز الأحياء ممثلة في مركز حي المسفلة .

وأوضح العميد القثامي أن تكريم الجمعية جاء تقديراً لمبادراتها الدائمة ورعايتها لهذه البطولة.

التي تحمل في طياتها مضامين الوفاء والعرفان لهؤلاء الأبطال الذين سطروا أسماءهم بأحرف من نور.

في سجل التضحية والدفاع عن حياض الوطن والحفاظ على أمن وسلامة الحرمين الشريفين.

بدوره أكد مدير عام جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية الشيخ منصور العامر أن هذا التكريم يمنح جميع العاملين بالجمعية حافزًا ودافعًا لمضاعفة الجهود.

وبذل المزيد لتحقيق إنجازات جديدة في خدمة الوطن وإظهار الصورة المشرفة لأهله الكرام وبث روح العطاء والتطوع بين أطياف المجتمع السعودي.

وأضاف أن المشاركة في الاحتفالات والمناسبات الوطنية تسهم في تعزيز وترسيخ مفهوم الوطنية.

والعمل على نشر أواصر الألفة والتلاحم بين أفراد المجتمع، والإسهام كذلك في تنمية روح الانتماء والولاء للوطن لدى الأجيال.

وتحفيز المواطنين على تحمل المسؤولية الوطنية، داعياً الخيًرين إلى دعم برامج وخدمات الجمعية.