شركات القطاع الخاص تتسابق على التحول إلى تكنولوجيا السحابة

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جدة ــ البلاد

تسابق شركات القطاع الخاص الزمن لتبني تكنولوجيا السحابة وتحويل منصاتها إليها، بهدف الاستفادة من فوائدها في تحقيق وفورات مالية وفي مجالات التمويل، وإدارة الموارد البشرية، ووضع الميزانيات والتخطيط، وسلسلة التوريد، وإدارة الطلبات، وإدارة دورة حياة الموردين، والمشتريات وغيرها…وبدأت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، في الاستفادة من السحابة وأعلنت أنها عدلت استراتيجيتها التقنية بهدف تبني تكنولوجيا السحابة لأي متطلبات عمل جديدة، مشيرة إلى أنها طورت خارطة طريق على المدى الطويل لتحويل جميع منصاتها إلى السحابة بحلول العام 2020،

وأن رحلتها مع الحوسبة السحابية بدأت في وقت مبكر في 2015 من خلال تقديم أربعة أنماط لإدارة رأس المال البشري…وأوضح أنور حسين الرئيس التنفيذي للمعلومات في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، أن الشركة اختارت في وقت لاحق من عام 2016 سحابة “Oracle OTM Cloud” للوفاء بمتطلبات إدارة النقل والأساطيل لديها،

وقد تم الانتهاء من هذا المشروع في وقت قياسي وصل إلى 12 أسبوعاً…وبشأن التقدم المحرز على صعيد التطبيق المستمر للأنماط الجديدة، توقع الرئيس التنفيذي للمعلومات في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، أن تجذب البرمجيات كخدمة المزيد من اهتمام المستخدمين بعد التعرف على الخدمات الجديدة في السنوات القليلة المقبلة، حيث يكون التركيز الأكبر على تصنيع السحابة و سحابة انترنت الأشياء، مشيراً إلى أن عادات شراء المنتجات من جانب عملاء “نادك” تتغير أيضاً، ونحن نفكر في أدوات التسويق الاجتماعي.