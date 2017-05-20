شركات الكهرباء الصينية تدخل السوق السعودية

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الرياض – البلاد

أكد وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح بن حسين العواجي، سعي الشركات الصينية لدخول السوق السعودي وجلب استثماراتها في مجال المشروعات الكهربائية، لافتا الانتباه إلى أن “رؤية المملكة 2030” ومبادرة “الحزام والطريق” الصينية ستحدثان العديد من الفرص الاستثمارية التي تُشكل بُعداً استراتيجياً للتعاون بين البلدين، وتعزيز الاستثمارات ودورها في تحقيق أهداف البلدين في بناء تعاون يشمل جميع المجالات .

وأضاف أن الشركات الصينية تمتلك الخبرات الكافية والتقنيات العالية لإنتاج الطاقة الكهربائية من مصدريها التقليدي والمتجدد، مما يؤهلها لدور بارز لنقل الخبرات والتقنيات المطلوبة إلى سوق صناعة الكهرباء بالمملكة، والمضي قدماً لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع الكهرباء .

وكان وفد المملكة الذي ضم عدداً من المسؤولين والمختصين برئاسة معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، للمشاركة في مؤتمر الحزام والطريق الذي أقيم في بكين.