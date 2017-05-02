شركات تكنولوجيا ألمانية تسهم في تنفيذ (رؤية المملكة)

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جدة ــ رويترز

قال مسؤولون تنفيذيون كبار بشركتي سيمنس وساب الألمانيتين، بأن الرياض ترغب في أن تؤدي الشركتان دورا مهما في عملية “تحولها الرقمي”.ووقع المسؤولون من الشركة الهندسية العملاقة وشركة البرمجيات الذين يرافقون ميركل في زيارتها للمملكة إعلانات نوايا للعمل مع الحكومة السعودية.

وتمضي المملكة قدما في خطة تحول اقتصادي طويلة الأجل المعروفة بـ”رؤية 2030″، لخفض اعتماد البلاد على النفط وجذب استثمارات وتحسين مستويات معيشة المواطنين.

ووقعت سيمنس اتفاقية إطار مع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، بينما قال رئيس المجموعة الألمانية، إنها ربما تؤدي إلى تزويد مشروعات بنية تحتية بمعدات تصل قيمتها إلى مليار يورو على الأقل.

وترغب سيمنس في تقديم تدريب مهني في السعودية، بينما اتفقت ساب مع وزارة التخطيط على التعاون في مجال التحول الرقمي. بحسب ما قاله المسؤولون.