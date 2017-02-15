شركة الشقيق للمياه والكهرباء تنفذ فرضية اقتحام أمني بدخول زورق إلى مأخذ المياه بالشركة

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نفذت شركة الشقيق للمياه والكهرباء بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بمحافظة الدرب أمس.

فرضية اقتحام أمني بدخول زورق إلى مأخذ المياه بالشركة .

وتمثلت الخطة الفرضية في تلقي فريق العمليات بلاغاً عن اقتحام أمني بدخول زورق إلى مأخذ المياه بالشركة .

حيث تمكنت فريق العمليات بمشاركة الجهات المعنية ذات الاختصاص من حرس الحدود وأمن المنشآت .

وهيئة الهلال الأحمر ومستشفى الدرب العام والدفاع المدني والأمن الصناعي بمحطة الشقيق ” المرحلة الأولى “.

من السيطرة على الموضوع في وقت قياسي وفرز الحالات المصابة.

ونتح عن الحالة إصابة أربعة أشخاص فرضيا وتم نقلهم إلى مستشفى الدرب العام لتلقي العلاج.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الشقيق للمياه والكهرباء المهندس فوزي الصعيدي:

أن الهدف من إجراء الفرضية الوقوف على استعداد الشركة والجهات المساندة للتعامل مع تلك الحالات في حال حدوثها -لاقدر الله –.

والتأكد من التزام الشركة بتطبيق معايير الأمن والسلامة المطبقة عالميا .

مؤكداً استمرار الفرضيات خلال الأيام القادمة بمشيئة الله تعالى لتفادي أي ملاحظات وتصحيحيها للوصول للمستوى المطلوب.

معرباً عن شكره للجهات المشاركة كافة في تنفيذ الفرضية .

بدوره أوضح قائد حرس الحدود بمركز التحلية الملازم أول عبدالعزيز المطيري:

أن الفرضية تشير بوضوح إلى جاهزية حرس الحدود بمركز التحلية لمواجهة أي حالات طارئة, مبيناً أنها حققت الأهداف المرجوة من تنفيذها.