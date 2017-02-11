شركة ديزني تحذر من حرب تجارية بين أمريكا والصين

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عواصم- وكالات

حذر الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني من خطورة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، موضحاً أنها قد تكون “مضرة” بالتجارة بصورة عامة.

وتكتسب الصين أهمية مضاعفة في مبيعات الأفلام والبضائع التي تنتجها الشركة.

وتعد ديزني لاند شنغهاي – وهي أول مدينة ترفيهية في الصين- من أنجح المشاريع للشركة في عام 2016.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بفرض 45 في المئة على البضائع المستوردة من الصين، في محاولة لوضع حد لعدم التوازن في العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة.

وقال بوب إيغور، المدير التنفيذي لشركة ديزني إن” الحرب التجارية مع الصين ستلحق أضراراً بالغة بشركة ديزني وللتجارة عموما”.

وانتقد إيغور القرار التنفيذي الذي أقره ترامب والمتعلق بحظر دخول اللاجئين والمهاجرين من سبع دول إسلامية، مشدداً أنه ” لا يمكننا إغلاق حدودنا أمام المهاجرين”.

وتأتي هذه التعليقات بعدما أعلنت شركة ديزني عن انخفاض غير متوقع في مبيعاتها وصل إلى 14.8 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وألقت الشركة باللوم على الانخفاض الذي شهدته أرباح الإعلانات على شبكة “إي أس بي أن”، وكذلك تدني إيراداتها في مجال صناعة السينما.

وانخفضت أسهم شركة ديزني 2 في المئة بعد ساعات من بدء التعاملات التجارية.

واستقبلت شركة ديزني شنغهاي – التي فتحت أبوابها للزائرين في يونيو /حزيران الماضي- أكثر من 7 ملايين زائر.