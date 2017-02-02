شعار أطلقه الأمير خالد الفيصل .. جمعية المرشدين السياحيين تقدم: ( كيف نكون قدوة )

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

تحت شعار ( كيف نكون قدوة ) , أقامت الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين اللقاء الأول (الربع سنوي) للمرشدين السياحيين بالعاصمة المقدسة ,برعاية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة، بحضور كل من : مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة، ومدير مركز تاريخ مكة والمستشار بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والمشرف على كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ مكة، ورئيس قسم التاريخ بجامعة أم القرى والمستشار بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة، ومدير إدارة الشراكات بمشروع تعظيم البلد الحرام .

ودكاترة مهتمين من جامعة أم القرى ، والمنظمين السياحيين والمرشدين السياحيين بالعاصمة المقدسة. وبمشاركة عدد من الإعلاميين والصحفيين .

حيث بدأ اللقاء بآيات من القرآن الكريم ,تلاها أحد المرشدين السياحيين ( الحاصل على إجازة في القراءات ) .

ثم رحب عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين بالمملكة المشرف على اللقاء أ. عبد العزيز بن محمد بخش بالضيوف الكرام والمرشدين السياحيين بالعاصمة المقدسة وبين أهمية اللقاء ومواضيع المدرجة في جدول الاجتماع .

انطلقت عملية الانتخابات لترشيح منسق مجموعة المرشدين السياحيين بالعاصمة المقدسة ونائبه وأمين المجموعة. حيث بدأ المرشحون لمنصب منسق مجموعة المرشدين السياحيين بالعاصمة المقدسة بتقديم برامجهم الانتخابية وفريق عمله بعد ذكر كل منهم نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية ،

وتم توزيع استمارة معدة مسبقاً وخاصة لعملية الترشيح، حيث تم جمع الاستمارات وفرزها من قبل مجموعة من المنظمين السياحيين كجهة محايدة ، وكانت النتائج كالتالي: أ. عبد العزيز بن محمد بخش منسق مجموعة المرشدين السياحيين بالعاصمة المقدسة. والدكتور محمد بن عبد الله العطاس نائب منسق مجموعة المرشدين السياحيين بالعاصمة المقدسة. وأ. مشعل بن محمود الهوساوي أمين مجموعة المرشدين السياحيين بالعاصمة المقدسة.

بعد ذلك طرح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مبادرة إمارة منطقة مكة المكرمة والتي أطلقها صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بعنوان ( كيف نكون قدوة) وأوضح من خلال المبادرة ما تحمله من مضامين وأفكار ورؤى ومبادئ جميلة تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار والمعتمرين والحجاج لكي نرتقي بمكة المكرمة نحوا العالم الأول.

كما تحدث الدكتور عبدالله الشمبري الشريف ، عن حسن المعاملة وخاصة مع من يتعاملوا معهم من ( حجاج ومعتمرين وزوار وسياح ) – وأن يطبقوا في أعمالهم ( كيف نكون قدوة ) – وهذا الشعار الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل – بالهيئة الحسنة للمرشد السياحي وحسن الأداء في وظيفته كمرشد سياحي – وأن يكون متقنا – وأن يكون في عمله بجودة عالية – وهذا لا يأتي إلا بالمعرفة والاستطلاع والقراءة – وأن يكون ملماً بما يرشد إليه الناس بالدين الإسلامي – كما أشار بأن يكون على علم بالحج والعمرة وأركانها وشروطها.