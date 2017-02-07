شعراء (الجنادرية) يحيون أمسية بأدبي جدة

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جدة – عبدالهادي المالكي

ضمن فعاليات مهرجان (الجنادرية 31) أقام النادي الأدبي بجدة مساء أمس أمسية شعرية أحياها كل من الشعراء: محمد صو من السنغال وأحمد الجهمي من اليمن والدكتورة مها العتيبي من السعودية وأدار الأمسية الأستاذ عبدالعزيز قزان.

بدأت الأمسية مع الشاعر محمد صو بقصيدة بعنوان “مشاعر تخرج” ثم “مأساة سوريا” و”بان الحق” بعدها ألقى الشاعر اليمني أحمد الجهمي قصائد “بين دالتين” ثم “حين يشدني الشلال” و”في غيابة المنفى” و”مسافر زاده كأسان” و”جذوة من كتاب الثلج” .

وقدمت الشاعرة الدكتورة مها العتيبي مقطوعات جميلة تغنت بالوطن وكان عنوان قصيدتها الوطنية “قبلة على جبين الوطن” بعدها ألقت قصائد بعنوان “ثنائية بين الشوق والشجر” و”دمشق والياسمين” و”واساقطت ولهاً” و”تشرين والحب والأغنيات”.

وكرم رئيس مجلس إدارة نادي جدة الأدبي الأستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي بحضور معالي الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي السابق المشاركين في الأمسية الشعرية.