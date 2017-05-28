شقيق السميري إلى رحمة الله
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ونحن في(ملامح صبح) شعراء وكتابا وأسرة تحرير إذا آلمنا هذا الخبر المفجع, نشاطر الزميل نايف السميري الأحزان ونتقدم له ولأخوته وأبناء الفقيد وجماعتهم بأحر التعازي والمواساة متمنين من الله لفقيدهم الرحمة والمغفرة ولهم الصبر والاحتساب.
جدة – البلاد
انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل عدة أيام شقيق الشاعر والكاتب الزميل نايف السميري الشيخ ذايب بن هندي السميري يرحمه الله.
ونحن في(ملامح صبح) شعراء وكتابا وأسرة تحرير إذا آلمنا هذا الخبر المفجع, نشاطر الزميل نايف السميري الأحزان ونتقدم له ولأخوته وأبناء الفقيد وجماعتهم بأحر التعازي والمواساة متمنين من الله لفقيدهم الرحمة والمغفرة ولهم الصبر والاحتساب.
(إنا لله وإنا إليه رجعون).
الوسوم:السميري
التصنيف: ملامح صبح
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