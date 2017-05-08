شيفو: الأهلي بيتي… وزملائي الأفضل

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جدة- البلاد

أكد اللاعب والمحترف المصري محمد عبد الشافي في صفوف النادي الأهلي، أنه قضى أفضل لحظات عمره داخل جدران القلعة الخضراء، كما أثنى على جميع زملائه في الفريق، ووصفهم بأنهم أفضل من زامل في الملاعب، وتطرق شيفو عن موضوع الرحيل، فقال: إن عقده لازال ممتدا للموسم المقبل مع الأهلي، وعن اتخاذ قرار برحيله من قبل الإدارة، قال: لاعلم لي بهذا الموضوع، ولكن المعاملة معي من قبل الإدارة لم تتغير، وأشاد بحسن المعاملة من قبل أحمد المرزوقي رئيس النادي، ولو أن الإدارة ترى أن مصلحة الفريق تستدعي رحيلي فلن أعترض؛ لأن ما يهمني هو مصلحة الفريق في المقام الأول. وعن اللاعبين الذين يعجبونه في الأهلي قال : منذ كنت صغيرًا شاهدت حسين عبدالغني مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 98 كظهير أيسر مميز جدًا، وكذلك محمد شلية على الجهة اليمنى، والنادي الأهلي لطالما ضم أجيالًا رائعة، وصولًا إلى تيسير الجاسم، ومعتز هوساوي، فهو فريق مرصع بالنجوم دائمًا، وعن أفضل اللحظات التي عاشها مع الأهلي قال : لحظة حسم الدوري الموسم الماضي بملعب الجوهرة عقب فوزنا على الهلال، وبعد تسجيل حسين المقهوي الهدف الثالث في الدقيقة 93، كانت اللحظة الأروع؛ إذ كنا نلعب على أعصابنا حتى الدقيقة 92، والهلال كان يبحث عن تعديل النتيجة، وساعدنا بفتح الملعب للضغط علينا، وحينها أمرنا المدرب جروس بالتحول السريع من نصف ملعبنا فسجلنا الهدف الثالث، وبعد المباراة انطلقنا إلى قصر الرمز نهدي له لقب الدوري؛ عرفانًا لجميله ودعمه للأهلي، ووجدت الوجوه عامرة بالفرح وتبادلنا التهاني، ثم حققنا بعده كأس الملك والسوبر، وكلها كانت لحظات جميلة.