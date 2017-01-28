(شيلات الوطن) في مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

تستعد إدارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل لإطلاق مسابقة للمواهب في فن الشيلات تحت مسمى ” شيلات الوطن ” لتحفيز المواهب والمهتمين بالشيلات بشكل عام, وذلك من خلال بدء تصفيات أولية للمنشدين تؤهلهم للانطلاق إلى التصفيات النهائية التي سيتم بثها بشكل مباشر على التلفزيون لإضافة روح حماسية أكثر. ويتوقع لهذه المسابقة رواجاً عالياً بين المهتمين، حيث سيتولى لجنة التحكيم فيها عددٌ من المشاهير والمتمكنين في مجال الشيلات، ممن حصدوا إعجاب الكثيرين على جمال الصوت والمحافظة على تقاليدها المتوارثة وألحانها الأصلية في سبيل الوصول إلى الفائدة القصوى للمشاركين والجمهور.

وتأتي هذه المسابقة في إطار حرص إدارة المهرجان على تعزيز الهوية الوطنية وتأصيل الإرث الثقافي من خلال هذا المهرجان، وسيتم إعلان الجوائز المتعلقة بالمسابقة لاحقاً بتفاصيلها, التي تصل إلى مبالغ نقدية عالية لدعم تراث الشيلة خاصة والموروث الثقافي المميز عامة.