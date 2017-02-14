صحة جدة تعقد ورشة عمل للاستفادة المثلى من القوى العامة
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جدة – إبراهيم المدني
اجتمع مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي صباح الأحد بالمساعدين والمستشارين بصحة جدة والقيادات الصحية ,حيث ركز المجتمعون في ورشة العمل على مناقشة حصر القوى العاملة بصحة جدة وآلية توزيعها حسب الاحتياج الفعلي لكل إدارة أو منشأة صحية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء ونجاح عملية التخطيط الاستراتيجي للأهداف التي وضعتها وزارة الصحة فيما يختص بالتنمية البشرية وذلك للوصول لتقديم الخدمات الطبية بشكل أمثل.
التصنيف: محليات
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