العدد 21938 18 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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صحيفة البلاد تنعى وفاة والد الزميلة الكاتبة نيفين عباس

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صحيفة البلاد تنعى وفاة والد الزميلة الكاتبة نيفين عباس
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يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

إنتقل إلى رحمة الله الشيخ إبراهيم عباس محمد على السنوسى والد الزميلة نيفين عباس الكاتبة بصحيفة البلاد عن عمر يناهز 60 عام بعد معاناة مع المرض ، شيعت الجنازة ظهر السبت بعد الصلاة عليه وتم دفن جثمانه فى مقابر الأسرة بالأسكندرية ، حضر مراسم العزاء عدد من الشخصيات العامة والكتاب والصحفيين بمحافظة الإسكندرية وتوافد عدد كبير من الشخصيات من مختلف محافظات مصر لتقديم واجب العزاء لأسرته
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وخالص تعازينا للزميلة الكاتبة نيفين عباس داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

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التصنيف: أم الدنيا

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