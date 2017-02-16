صدارة أحد في اختبار هجر
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الدمام-حمودالزهراني
يفتتح فريق أحد وهجر اليوم الخميس، مباريات الجولة 21 من دوري الدرجة الأولى، في اللقاء الذي يقام على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في مواجهه تعتبر في منتهى الأهمية للفريقين، وذلك من أجل التعويض ومسح الصورة الأخيرة بعد خسارة الفريقين الأسبوع الماضي، عندما خسر أحد من النهضة 2-1، وخسارة هجر من الوطني 1- صفر، وهو الأمر الذي سيجعل الصراع والتنافس قويا ومثيرا على الثلاث نقاط. أصحاب الأرض يحرصون على تأكيد الصدارة، وتعزيزها، والضيوف يسعون إلى التقدم خطوة للأمام.
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التصنيف: الرياضة
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