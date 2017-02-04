صدمة حوثية بعد قصف معسكر لقيادات إيرانية

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عدن – وكالات

قالت مصادر يمنية أمس إن 4 غارات للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استهدفت معسكرًا سريًّا تتواجد فيه قيادات إيرانية وأخرى تابعة لجماعة حزب الله اللبناني، فضلا عن كميات من الأسلحة والذخائر، بمحافظة عمران، ما شكل صدمة للميليشيات الانقلابية.

وفيما أوضحت المعلومات أن المعسكر كان عبارة عن “خيام” محاطة بالأشجار، كنوع من التمويه، بهدف عزله عن الأنظار، إلى جانب وجود كميات من الأسلحة والصواريخ داخل الخيام، فقد أكدت مصادر عسكرية مقربة من الحوثيين أن الميليشيات الحوثية تتكتم بشدة على النتائج الكارثية التي خلفتها الغارة على الميليشيات (عسكريًّا وأمنيًّا).

ميدانيًّا أيضا قال رئيس هيئة الأركان في الجيش اليمني، اللواء محمد علي المقدشي، إن القوات الحكومية “لم يعد يفصلها عن العاصمة صنعاء سوى بضعة جبال يجري تحريرها حاليًّا”، في إشارة إلى سلسلة جبال “القتب” و”المدفون”، مؤكدا أن “قوات الجيش تحرز بشكل يومي تقدمًا باتجاه العاصمة”.