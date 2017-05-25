صراع ثلاثي على زين السكري

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جدة- البلاد

دخلت أندية النصر، والأهلي، والاتحاد، في منافسة قوية؛ من أجل التعاقد مع لاعب فريق التعاون أحمد الزين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأبدى نادي النصر رغبته في التعاقد مع الزين، وبدأ التواصل معه؛ من أجل إقناعه بالانضمام إلى أصفر العاصمة في الموسم المقبل. وترغب إدارة الاتحاد في ضم الزين صاحب الـ 25 عامًا؛ بناء على رغبة المدرب لويس سييرا، الذي أوصى بالتعاقد مع اللاعب؛ لتعزيز خط وسط الفريق في الموسم المقبل. وكانت أنباء تحدثت الأسبوع الماضي عن رغبة الأهلي في التعاقد مع الزين، ليكون أول صفقة يعقدها النادي استعدادًا للموسم الجديد. يذكر أن أحمد الزين ظهر بمستوى جيد مع فريقه التعاون في البطولة الآسيوية، وفي دوري جميل، ويعد من اللاعبين أصحاب المهارة في الملاعب السعودية.