العدد 21920 30 ابريل 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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صرف 2212 وصفة طبية للأشقاء السوريين

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صرف 2212 وصفة طبية للأشقاء السوريين
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عمان – واس

تعاملت العيادات التخصصية السعودية من خلال الصيدلية التابعة لها في مخيم الزعتري مع 2212 حالة مرضية صرفت لها الوصفات الطبية ، تشمل عشرات الأصناف من الادوية والمستلزمات الطبية للأشقاء اللاجئين السوريين الذين راجعوا العيادات خلال هذا الأسبوع .

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني ، أن الخدمات التي تقدمها الصيدلية يراعى فيها تقديم افضل أنواع الأدوية للحالات المرضية التي تراجع العيادات التخصصية السعودية ، بالإضافة إلى التركيز على أهمية تطوير الرعاية المقدمة للشقيق السوري ، مفيداً أنه وبحمد الله تتوفر في الصيدلية المتطلبات الدوائية الضرورية التي يحتاجها الشقيق السوري وأفراد أسرته في بيئة اللجوء والتي تفوق 25 صنفاً من الدواء .

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التصنيف: محليات

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