صعود النفط بسبب التوتر بين واشنطن وطهران وتراجع الدولار

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سنغافورة ــ رويترز

صعدت أسعار النفط أمس “الاثنين” حيث أقبل التجار على شراء العقود الآجلة للنفط الخام مع تراجع الدولار ومخاوف من إمكانية تمديد عقوبات أمريكية جديدة على إيران بما يؤثر على إمدادات الخام.

لكن مؤشرات على زيادة الإنتاج الأمريكي والقلق من احتمال تباطؤ الطلب على الاستيراد من الصين حدت من مكاسب النفط.وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت مقابل 57.01 دولار للبرميل بزيادة 20 سنتا عن آخر تسوية ، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 19 سنتا إلى 54.02 دولار للبرميل.

وقال تجار إن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة ضخ سيولة في العقود الآجلة للخام مع تراجع الدولار وبفضل التوقعات القوية بشكل عام للسوق والمدعومة بجهود المنتجين لخفض الإنتاج. وفقد الدولار أربعة بالمئة تقريبا مقابل سلة عملات رئيسية منذ مطلع يناير كانون الثاني ليصبح بذلك الاستثمار في منتجات أخرى بما في ذلك العقود الآجلة للخام أكثر جاذبية.

وقال متعاملون إن التوتر بين طهران وواشنطن دعم النفط أيضا حيث دفع اختبار صاروخ باليستي أجرته إيران في الآونة الأخيرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري.