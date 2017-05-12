(صقر 1 ) أول طائرة سعودية بدون طيار

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الرياض ــ واس

اعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن برنامج لطائرة استراتيجية بدون طيار لديها قدرات عسكرية كبيرة تحمل اسم “صقر 1″، وذلك بعد اسابيع على تطوير المدينة مع جهات اوكرانية لنموذج من طائرة انتونوف (AN-132) متعددة المهام.

وقال رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير تركي بن سعود بن محمد، إن التقنيات المستخدمة في هذه الطائرة “تضعها في مقدمه الطائرات بدون طيار العالمية” اذ ان الطائرة مجهزة بنظام اتصال بواسطة الأقمار الصناعية يمنحها قدرة التحليق لمدى يزيد عن 2500 كيلومتر وكذلك القدرة على التحليق المنخفض والمرتفع حسب الضرورة.

ولدى الطائرة القدرة على حمل صواريخ وقنابل موجهة بنظام الليزر واطلاقها من ارتفاعات مختلفة من 500 الى 6000 متر، بمدى يصل إلى 10 كيلومترات، مع دقة تصويب باقل من متر ونصف.

وتتميز الطائرة بقدرتها على التحليق بارتفاع متوسط يصل إلى 20 الف قدم، ومدة تحليق تصل إلى 24 ساعة، وتمتاز بالإقلاع والهبوط التلقائي، وبإمكانها استخدام الباراشوت في حالة الطوارئ، وباستطاعتها حمل كاميرات تصوير نهارية وليلية، ويمكن تجهيزها بتقنيات الرادارات وتقنيات الحرب الالكترونية والتشويش الالكتروني والتنصت.